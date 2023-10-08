أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي أسماء الفائزين:



عبدالله عبدالرحيم المطوع، عبدالمحسن حميد الطالب، أنيسة بدر القطان، دلال محمد العتيبي، هادي عبدالرضا الهندياني، هبة الله سمير العوام، خالد محمد الخالد، ميثم ياسين دشتي، محمد قاسم حمود، محمد طاهر رومي، نادية فهد خاسكي، سعداء عيسى الشمري، سعد صنيتان هديب، صفاء عبدالحميد محمد، سيما جول جينن شعبان إبراهيم عبدالرحمن، شاكر عبدالله بوحمد، شذى صالح السالم، فرقد عبدالله الصانع، زينب خضر فرحان. يقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا نصف سنوي بقيمة 500 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.