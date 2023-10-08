اختتمت شركة الاتصالات الكويتية stc، رعايتها لـ «برنامج قادة المستقبل» الذي نظمته الهيئة العامة للشباب. وباعتبارها الراعي الرئيسي للبرنامج الذي يتماشى مع مبادرة upgrade التعليمية، وبالنظر إلى مساهمتها الواسعة في المجتمع، فقد تم تكريم stc لجهودها وبرامجها المختلفة المستدامة التي تهدف إلى تمكين وتنمية جيل الشباب.



وأقيم حفل ختامي لتكريم 100 مشارك من الشباب الكويتي الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما والذين شاركوا في مختلف الأنشطة التي ساعدتهم على تعزيز مهاراتهم المهنية. وحضر الحفل نائب المدير العام للهيئة لقطاع تنمية الشباب بالتكليف د.مشعل الجنوبي، وأنفال الكندري اختصاصي العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي في stc، بالنيابة عن الشركة. وخلال الحفل الختامي، تم تكريم stc لمشاركتها الفاعلة ودورها الريادي في دعم وتطوير الشباب في المجتمع وتمكينهم في شتى المجالات.



تم تصميم برنامج «قادة المستقبل» بهدف غرس مجموعة من المهارات المهنية التي من شأنها أن تساعد المشاركين على التفوق وإعداد وتأهيل الطلاب، لشغل وظائف مختلفة، وتعزيز معدل توظيف الكوادر الشبابية من ذوي الكفاءات. وخلال البرنامج، تعرف المشاركون على أساليب تطوير العادات السلوكية الإيجابية، والتخطيط الفعال، وبناء المهارات القيادية، وتعزيز الصفات الكاريزمية. وتم تنظيم الجلسات التي أقيمت ضمن البرنامج في مختلف مراكز الشباب في جميع أنحاء الكويت، حيث قامت stc أيضا بتوزيع الهدايا على جميع المشاركين.



من جهتها، أعربت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc عن سعادتها بالمشاركة والنجاح الذي شهده برنامج قادة المستقبل، كما أثنت على مستوى مشاركة الطلاب طوال هذه التجربة الفريدة.



وأضافت الجاسم: لقد كان تعاوننا مع الهيئة العامة للشباب مثمرا، وقد قطعنا معا خطوات واسعة من أجل المساهمة في تمكين شباب الكويت. حيث إن دعم المجتمع وتمكين جيل الشباب هو بمنزلة ركيزة أساسية في إطار المسؤولية المجتمعية الشامل لدينا، ونعتقد أنه من الضروري إطلاق مبادرات هادفة ومستدامة بشكل دوري للنهوض بقدراتهم وتعزيز مهاراتهم وتأهيل قادة المستقبل.