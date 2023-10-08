ضمن سلسلة لقاءاتها التفاعلية تحت مسمى «آفاق النمو-Growth Perspectives»، تعاونت مجموعة أكسفورد للأعمال مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لإطلاق مادة وثائقية بعنوان «تحول أسواق المال في الكويت»، والتي تسلط الضوء على الإنجازات الملموسة التي سجلتها بورصة الكويت ومنظومة السوق في تطوير القطاع الاستثماري، ودفع عجلة النمو في سوق المال الكويتي.



ويأتي إطلاق المادة بهدف إبراز التزام بورصة الكويت على مدى السنوات الماضية بتحقيق الأهداف التنموية للدولة، والدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص لهذه الغاية، فمنذ تأسيسها كشركة خاصة تتولى مهام إدارة وتطوير سوق الكويت للأوراق المالية، حققت بورصة الكويت مكانة رائدة في قطاع أسواق المال مما ترتب عليه النجاح اللافت لإتمام عملية الخصخصة والإدراج الذاتي في السوق «الأول».



ومن خلال استراتيجية مدروسة صممت وفق أفضل المعايير الدولية، قدمت بورصة الكويت أدوات استثمارية جديدة، وعملت على تعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق، وقد أسهمت هذه التدابير في رفع القدرة التنافسية وزيادة السيولة لترتقي بسوق المال الكويتي إلى مراحل جديدة، ما أثمر تصنيفها كسوق ناشئ من قبل مؤسسات رائدة، مثل FTSE Russel، وS&P DJI، وMSCI.



وأكد الرئيس الأول للتسويـــق والاتصــال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر السنعوسي على التعاون المثمر مع مجموعة أكسفورد للأعمال، والتي ساهمت في إبراز التطور الكبير الذي شهده سوق المال الكويتي لدى المستثمرين حول العالم، قائلا: «قامت بورصة الكويت بتكريس كافة جهودها للارتقاء بسوق المال الكويتي منذ تأسيسها من خلال تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المشاركين في السوق، وتسهم في إنشاء منصة تداول موثوقة للمستثمرين على نطاق عالمي. ذلك، وتعد مشاركتنا في سلسلة (آفاق النمو Growth Perspectives) إشارة واضحة لمساعينا الدؤوبة إلى تسليط الضوء على رحلة الاقتصاد الكويتي للمجتمع الاستثماري العالمي».



من جانبه، أكد مارك دي بلوا، مدير محتوى الفيديو في مجموعة أكسفورد للأعمال، أن المادة الوثائقية «تحول أسواق المال في الكويت» تلخص رحلة بورصة الكويت المتميزة نحو ترسيخ مكانتها كقوة مالية إقليمية. وقال: من خلال هذا التعاون، نحن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بإبراز قصص التحول للأسواق الناشئة من خلال السرد المرئي بأسلوب مشوق وجاذب، وتعميق فهم الجمهور للتطور الاقتصادي الذي يشهده كل منهما، إلى جانب تسليط الضوء على التأثير العميق للاستراتيجيات الناجحة على المشهد المالي في هذه الأسواق.