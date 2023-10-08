نظمت بورصة الكويت، سوق الأوراق المالية الرسمي للكويت، ورشة عمل حول معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتمـاعـيــة والبيئيــة للشركات المدرجة يوم الاثنين الماضي، وذلك بالتعاون مع شركة سستينبل سكوير للاستشارات. وقد سلطت الورشة الضوء على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعـيــة والبـيـئـيــة والاستدامــة المؤسسيــة، إضافة إلى بيان الأهمية المتزايدة لهذين العاملين في قرارات المستثمرين الدوليين والمؤسسيين.



هذا، وقد أقيمت الورشة احتفاء بأسبوع المستثمر العالمي السنوي وذلك من خلال نسخته السابعة التي تمتد من 2 إلى 8 أكتوبر 2023، وسيقوم أعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، والاتحاد العالمي للبورصات (WFE) وأصحاب المصالح الآخرون من خلال أسبوع المستثمر العالمي بتعزيز وعي المستثمرين وحمايتهم. كما يمكن للأعضاء المشاركين اختيار أي أسبوع آخر في شهري أكتوبر أو نوفمبر لإجراء الأنشطة المتعلقة بهذا الأسبوع. وبهذه المناسبة، قالت نورة العبدالكريم، رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت: سعت بورصة الكويت منذ التأسيس إلى رفع مستوى الوعي للمشاركين في سوق المال الكويتي، وأن يكون السوق على دراية بأحدث الممارسات والمعايير المتبعة في مجتمع الاستثمار الدولي، بما في ذلك المتعلقة بمجال الحوكمة والمسؤولية الاجتمـاعـيـــة والبيئيــة والاستدامة المؤسسية.



وأضافت: يعد تنظيم هذه الورشة دليلا على حرص البورصة المستمر على زيادة وعي المشاركين في السوق حول أحدث الممارسات في إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وأهميتها، ومختلف المعايير المتبعة في هذا المجال. أود أن أتقدم بالشكر لشركة سستينبل سكوير للاستشـــارات، وأتطلـــع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.



من جانبه، قال منعم بن ليلهم، المدير التنفيذي لشركة سستينبل سكوير للاستشارات: تؤكد المبادرة مع بورصة الكويت التزامنا برفع معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في المنطقة، حيث تعمل الشركة على خلق قيمة مضافة لكل المصدرين في السوق، إضافة إلى العمل على تحفيز التحول نحو نظام عمل أكثر استدامة ومسؤولية في الاقتصاد الكويتي. أتقدم بالشكر إلى بورصة الكويت، وأتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.