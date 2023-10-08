لؤي مقامس: الحفل شكل فرصة لمكافأة العملاء على ولائهم وشكرهم على ثقتهم الدائمة بالبنك

جهير معرفي: نجاح الحفل شهادة على تفانينا بتزويد عملائنا بمكافآت وتجارب مصرفية فريدة



نظم البنك الأهلي الكويتي السحب السنوي الكبير لحساب الفوز للجوائز يوم الجمعة الماضي في مجمع الأفنيوز، بحضور عدد كبير من الجمهور، والذي شهد مجموعة من الأنشطة والبرامج المميزة، فضلا عن الكشف عن اسم الرابح بالجائزة الكبرى.



وفاز العميل محمد المتولي عبدالعال بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات، وقد أعرب الفائز عن سعادته بهذه الجائزة، شاكرا البنك الأهلي الكويتي على تتويجه في الحفل الكبير مما يعكس حرصه الدائم على مكافأة عملائه الأوفياء بمزايا كبيرة واستثنائية.



واستقطب الحفل جميع فئات المجتمع بما يشمل العائلات والأفراد وعملاء البنك، بحيث سمحت الفرصة للجميع للمشاركة في مجموعة متنوعة من المسابقات والأنشطة وسط أجواء رائعة تمتع بها الحضور.



ويأتي ذلك في وقت يقدم البنك الأهلي الكويتي لعملائه مزايا استثنائية من خلال حساب الفوز للجوائز مما يجذب العملاء لفتح الحساب لديه، إذ انه بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، ينظم البنك سحبا أسبوعيا على 10 آلاف دينار، كما قام بإضافة فرص الفوز من خلال السحب الشهري على 20 ألف دينار، والسحب ربع السنوي على 100 ألف دينار، مما يزيد فرص الحصول على مكافآت أعلى باستمرار.



ويدرك البنك أهمية نيل رضا العملاء ويقدم تماشيا مع ذلك فرصا متزايدة للفوز، بحيث يمكن للعملاء المشاركة في سحب الفوز الأسبوعي مقابل كل 10 دنانير في الحساب مقارنة بـ100 دينار في السابق.



وبهذه المناسبة، أعرب لؤي مقامس الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت عن سعادته بإقامة الحفل السنوي الكبير، قائلا: يوفر حساب الفوز فرصة مميزة للعملاء من أجل الادخار ونيل الجوائز القيمة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية، وقد شكل الحفل فرصة لمكافأة العملاء على ولائهم وشكرهم على ثقتهم الدائمة بالبنك الأهلي الكويتي.



من جهتها، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: يسعدنا المشاركة الكبيرة التي شهدناها في السحب السنوي الكبير لحساب الفوز، مما يشكل شهادة على تفانينا بتزويد عملائنا بمكافآت وتجارب مصرفية فريدة من نوعها، ونهنئ الفائز محمد المتولي عبدالعال على نيله الجائزة الكبرى، ونعرب عن امتناننا الكبير لدعم عملائنا المستمر لنا.



وأكد البنك التزامه بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمات استثنائية للعملاء، ويواصل من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات تعزيز علاقته مع مختلف فئات المجتمع، وتأكيد حرصه على تقدير العملاء على ولائهم المستمر له.