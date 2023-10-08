ضمن جهوده المتواصلة لدعم وتمكين المرأة في المجتمع، وبمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، أعلن بنك الخليج عن إطلاق عروض حصرية لعميلات بنك الخليج، تشمل المستشفيات والنوادي الرياضية والوجبات الصحية.



وتشمل العروض للعميلات خلال شهر أكتوبر الجاري ما يلي:



٭ 55% خصما في مستشفى المواساة الجديدة على فحص تصوير الثدي لكل البطاقات الائتمانية.



٭ 60% خصما في مستشفى المواساة الجديدة لبطاقات ماستركارد روز غولد الائتمانية.



٭ 10% تخفيضا في نادي «مس بلاتينوم» على العضوية لمدة 3 أشهر لبطاقات ماستركارد روز غولد الائتمانية.



٭ 20% خصما في «ماكرو» عند الاشتراك في الوجبات لبطاقة ماستركارد روز غولد الائتمانية.



٭ 20% خصما في مركز بركة الصحي لكل البطاقات الائتمانية.



وبهذه المناسبة، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق نجلاء العيسى: حرصنا بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي على توفير برنامج صحي شامل ومتكامل للسيدات خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مساعينا المتواصلة لمكافأة السيدات من عميلات بنك الخليج، وخصوصا حاملات بطاقة ماستركارد روز غولد.



وأشارت إلى أن بطاقة ماستركارد روز غولد للسيدات، توفر خصومات وعروضا لدى أكثر من 1000 محل تجاري تناسب حياة المرأة العصرية وتكافئها مع كل عملية شراء، بالإضافة إلى اشتراكهم في برنامج نقاط الخليج، وهو أسرع برنامج مكافآت في الكويت، الذي يمنح العملاء نقاطا يمكن استبدالها برحلات طيران وإقامة فندقية وباقات سفر موسمية وحصرية.



وأضافت: يكافئ البنك حاملات بطاقات روز غولد الائتمانية على التسوق عبر الإنترنت، حيث يحصلن على 5 نقاط من نقاط الخليج مقابل كل دينار يتم إنفاقه على كل عملية عبر الإنترنت في المواقع العالمية.