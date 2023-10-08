أكملت شركة جي إف إتش بارتنرز، الواقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي، والتابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، استحواذها على محفظة لوجستية بقيمة 150 مليون دولار، وهي محفظة لوجســــتية وصناعية متعددة المجالات في المملكة العربية السعودية وتضم أيضا أصولا في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتتكون المحفظة من أصول مدرة للدخل بالإضافة إلى فرص التطوير العقاري، وتقع في المناطق اللوجستية والصناعية الاستراتيجية في مدينتي الرياض ودبي، كما تضم المحفظة مزيجا من منشآت الصناعات الخفيفة والتخزين البارد، بالإضافة إلى أصول توزيع وتخزين متنوعة، مؤجرة لمزيج من كبار المستأجرين ذوي الجودة العالية إلى جانب مستأجرين دوليين وإقليميين.



وترى جي إف إتش بارتنرز أن فرصة الاستثمار في الأصول اللوجستية الواقعة في المملكة العربية السعودية سوف تستفيد من النمو في إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بالمملكة والذي من المتوقع أن يبلغ نسبة 5.9% في عام 2023 وأكثر من 4% في عام 2024. وبالمثل ترى جي إف إتش بارتنرز فرصا جيدة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3% في عام 2023 متبوعا بنسبة 4% في العام التالي، مدفوعا بالقطاعات غير النفطية أيضا. بالإضافة إلى ذلك، فإن مكانة دبي كمركز لوجستي عالمي مازالت مستمرة من خلال الطلب القوي بالنسبة لأحجام الحاويات والتجارة في المناطق الرئيسية في جبل علي وجنوب دبي ومجمع دبي للاستثمار.



بالإضافة إلى المحفظة، تتضمن منصة الخدمات اللوجستية لشركة جي إف إتش بارتنرز في دول مجلس التعاون الخليجي خططا لتطوير منشآت للخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة، بالشراكة مع كبار المطورين المحليين، لتمكين جي إف إتش بارتنرز ومستثمريها من الاستفادة من النمو المستمر المتوقع والمبني على زيادة مبيعات التجزئة، ونمو التجارة الإلكترونية، والتحول من المرافق القديمة إلى الأحدث والأعلى جودة، والأهم من ذلك رؤية السعودية 2030، والتي من ضمنها إلى إعلان المملكة مؤخرا عن خطتها الرئيسية في مجال الخدمات اللوجستية التي تقضي بتطوير 59 مركزا لوجستيا بمساحة إجمالية أكثر من 100 مليون متر مربع في جميع أنحاء البلاد. علاوة على ذلك، سيتم تعزيز فرص النمو أيضا من خلال الاتفاقيات الأخيرة التي تم التوصل إليها في قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2023، حيث ستقوم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند والولايات المتحدة بإنشاء خطوط شحن وسكك حديدية لربط أوروبا والشرق الأوسط والهند.



وعلق نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش بارتنرز، قائلا: يسعدنا أن نعلن عن اكتمال الاستحواذ على هذه المحفظة من الأصول العقارية اللوجستية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الجمع بين الأصول عالية الجودة المدرة للدخل وفرص التطوير العقاري، للاغتنام على الفرص الناشئة عن التوسع الحالي لقطاع الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تقود التطوير السريع لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن اعتمادها على قطاع النفط. كما أن هذه الفرصة ستعزز الخبرة العالمية العميقة التي تتمتع بها جي إف إتش بارتنرز في هذا القطاع والتي مكنتنا من بناء قدرات استثنائية ومحفظة من الأصول الممتازة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا.



وتابع قائلا: بالإضافة إلى هذا الاستحواذ، تهدف جي إف إتش بارتنرز إلى نمو منصتنا العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى مليار ريال سعودي (250 مليون دولار) على مدى 12 إلى 18 شهرا المقبلة، للاستفادة من النمو الناتج عن العوامل الديموغرافية المواتية والزخم الإيجابي في أسواق رأس المال، وخطط الحكومة لتعزيز صناعاتها اللوجستية، حيث من المقرر أن تصبح المملكة العربية السعودية مركزا لوجستيا عالميا رئيسيا.



وعلى الصعيد العالمي، نجحت جي إف إتش بارتنرز في الاستحواذ على أكثر من 50 أصلا لوجستيا في 6 دول عبر 3 قارات. تتمتع الشركة بخبرة عميقة في القطاع وقدرات متخصصة، وهي شركة زميلة لشركة «روبوك» التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، وهي شركة رائدة في إدارة الأصول في أوروبا، وتركز على الخدمات اللوجستية في المملكة المتحدة وأوروبا، وأنجزت معاملات بأكثر من 2.5 مليار يورو منذ تأسيسها في عام 2009. وفي السنوات الأخيرة، أنجزت جي إف إتش بارتنرز معاملات بأكثر من 4 مليارات دولار أميركي في قطاع العقارات اللوجيستية، مع تأجير الأصول لمستأجرين ذوي تصنيف ائتماني، بما في ذلك أمازون، فيديكس، دي إتش إل، جنرال ميلز وميشلان وغيرها.



تركز جي إف إتش بارتنرز على توسيع قدرات إدارة الأصول العالمية لمجموعة جي إف إتش المالية في القطاع العقاري، وتدير حاليا أكثر من 6 مليارات دولار أميركي من الأصول العقارية من إجمالي 18 مليار دولار من الأصول والصناديق التي تديرها المجموعة.



تخضع شركة جي إف إتش بارتنرز للرقابة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، كما تخضع استثماراتها وعروضها للتنظيم من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات التنظيمية الإقليمية مثل مصرف البحرين المركزي، وهيئة السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى الجهات التنظيمية العالمية المعنية بأدوات الاستثمار، بما يضمن أفضل الممارسات ويتماشى مع معايير الاستثمار الدولية.