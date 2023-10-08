تلقت إسرائيل أكبر هجوم من نوعه منذ سنوات من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية ولاسيما حركة «حماس»، مما أسقط عشرات القتلى ومئات المصابين من المستوطنين، وهو ما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه «حالة حرب حقيقية»، مؤكدا شن إسرائيل عملية عسكرية مضادة حملت اسم «السيوف الحديدية».

وأعادت العملية التي اجتاحت الأراضي المحتلة «برا وبحرا وجوا»، مشاهد حرب أكتوبر التحريرية التي شنتها مصر وسورية في مثل هذه الأيام عام ١٩٧٣ وتحديدا في عطلة يوم السبت قبل خمسين عاما.

وتضمن الهجوم المزدوج المباغت الذي أطلقت عليه «حماس» اسم «طوفان الأقصى»، تسلل مسلحين من الحركة برا وبحرا وجوا إلى المستوطنات المحيطة بغزة ومهاجمة قواعد عسكرية قربها، وإطلاق وابل من الصواريخ من القطاع على البلدات الإسرائيلية.

وسمع دوي إطلاق صواريخ من غزة، وأفاد سكان بوقوع اشتباكات مسلحة على طول السياج الفاصل مع إسرائيل بالقرب من بلدة خان يونس في الجنوب، وقالوا إنهم شاهدوا تحركات كبيرة لمقاتلين مسلحين.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته خاضت معارك «على الأرض» ضد مقاتلين فلسطينيين في المناطق المحيطة بقطاع غزة بعد تسلل هؤلاء بالمظلات بحرا وبرا.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت خلال إيجاز صحافي: «كانت عملية مزدوجة تمت من خلال مظلات عبر البحر والأرض».

وأشار إلى نشر الآلاف من جنود الاحتياط على الحدود مع قطاع غزة وكذلك شمال إسرائيل وعلى الحدود مع لبنان وسورية وفي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: «نحن نراقب جميع الساحات. ندرك أن هذا شيء كبير».

وأعلن جيش الاحتلال لاحقا أن قواته البحرية قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين، الذين حاولوا التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر.

ورصدت «رويترز» عدة جثث متمددة في شوارع مستوطنة «سديروت» جنوب إسرائيل.

وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد، وقال: «ستدفع حماس ثمنا غير مسبوق. نحن في حرب وسننتصر فيها».

وفور ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جوية على غزة، حيث أفاد شهود بسماع دوي انفجارات شديدة، مما أدى إلى مقتل وإصابات مئات المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة أبراج تجارية وسكنية في قطاع غزة أدت إلى انهيار 3 منها على الأقل بالكامل، وذلك في إطار ردها على عملية «طوفان الأقصى» التي تشنها كتائب عز الدين القسام.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع بلغ اكثر من ٢٣٢، والمصابون تجاوزوا 1600.

في المقابل، تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الفلسطيني في العمق الإسرائيلي إلى أكثر من ٢٥٠ قتيل و١١٠٠ جريح مع توقعات بارتفاع تلك الأعداد لوجود حالات حرجة عديدة بين المصابين.

وسارع السكان في غزة إلى شراء المؤن تحسبا لصراع قد يستمر أياما، وأخلى البعض منازلهم وتوجهوا إلى الملاجئ.

وأرجعت «حماس» هذا الهجوم المباغت إلى «تصعيد الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة وعلى الأسرى في السجون».

وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري في تصريح لقناة «الجزيرة» الفضائية إن الحركة تحتجز عددا كبيرا من الإسرائيليين بينهم مسؤولون كبار، مؤكدا ان لديهم عددا كبيرا من الأسرى يكفي لتحرير جميع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ونشرت حسابات «حماس» على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لرهائن إسرائيليين أثناء نقلهم إلى غزة.

وعرضت وسائل إعلام تابعة للحركة مقاطع مصورة لما وصفتها بأنها جثث جنود إسرائيليين جلبها مسلحون إلى غزة، كما عرضت مقاطع لمسلحين فلسطينيين داخل منازل إسرائيلية وكان بعضهم يجوب بلدة إسرائيلية بسيارات دفع رباعي تردد أنهم قادوها إلى داخل إسرائيل.

ونشرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس لقطات مصورة تظهر على ما يبدو دبابة إسرائيلية مدمرة.

من جهتها، أعلنت حركة «الجهاد الإسلامي» انها انضمت إلى الهجوم الذي بدأته «حماس» واحتجزت عددا من الجنود الإسرائيليين رهائن.

وذكرت القناة الثالثة عشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن مسلحين فلسطينيين احتجزوا إسرائيليين رهائن في «أوفاكيم» وأن 5 مسلحين فلسطينيين قتلوا في «سديروت» وأضرمت النيران في منازل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع معارك بالأسلحة النارية بين مجموعات من المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدات بجنوب إسرائيل. وقال قائد الشرطة الإسرائيلية إن هناك «21 موقعا نشطا» في جنوب إسرائيل، مما يشير إلى حجم الهجوم.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أطلقت امس عملية «طوفان الأقصى».

وقالت إن القيادة «قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب».

وتابعت: «نعلن بدء عملية طوفان الأقصى ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة». وقال قائد الأركان في الكتائب محمد الضيف إن هذه العملية «رد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى».

ولم يسبق أن تسلل مسلحون تابعون لحماس إلى إسرائيل من غزة، كما أن الهجوم يعتبر أخطر تصعيد منذ سنوات في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وكان آخر تصعيد كبير بين إسرائيل وحماس هو الحرب التي استمرت عشرة أيام في عام 2021.



إسرائيل تعلن «الطوارئ المدنية»





أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حالة الطوارئ المدنية، بعد ساعات من هجوم «حماس» المفاجئ على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.



وقالت وزارة الأمن القومي الإسرائيلي إن بن غفير قرر في ختام جلسة تقييم للوضع مع قيادة الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إعلان حالة الطوارئ المدنية في جميع أنحاء إسرائيل.



وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي من أجل «منع اندلاع أعمال شغب في ساحات إضافية ومنع أعمال الشغب في مئات المناطق في جميع أنحاء البلاد» على غرار أحداث الشغب التي وقعت في المدن العربية والمختلطة في إسرائيل خلال عملية «حارس الأسوار» في مايو عام 2021.



كما قرر بن غفير والمفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي تجنيد أكبر عدد من متطوعي الشرطة وتسليح جميع القوات بالكامل في جميع أنحاء البلاد، وإعلان حالة الطوارئ في جميع السجون مع التركيز على أجنحة الأسرى الأمنيين.





..وتستدعي مئات الآلاف من قوات الاحتياط



قال متحدث عسكري إسرائيلي، إن جيش الاحتلال سيستدعي العديد من قوات الاحتياط حتى مئات الآلاف حسب الحاجة. وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي: «نحن مستعدون على كل الجبهات بما في ذلك الجبهة الشمالية»، في إشارة إلى الحدود مع لبنان.



وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن «إحدى القواعد العسكرية التي اقتحمها مسلحو حماس هي مقر قيادة فرقة غزة».



وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى «وقف الدراسة ومنع التجمعات في غلاف غزة وتل أبيب والقدس».





البرازيل ومالطا تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد التصعيد في فلسطين



قالت وزارة الخارجية البرازيلية أمس إنها ستدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في أعقاب التصعيد في الأراضي الفلسطينية.



ونددت البرازيل، التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر، بالهجمات في بيان وعبرت عن تضامنها مع شعب إسرائيل، كما شددت على ضرورة الالتزام بحل الدولتين. وكانت «رويترز» نقلت عن ديبلوماسيين إن مالطا طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع مغلق عقب الهجمات على إسرائيل، وأضاف الديبلوماسيون أن الاجتماع قد يعقد اليوم.























