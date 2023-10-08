

قالت وزارة الدفاع التركية أمس إنها «حيدت» 58 مسلحا كرديا في هجمات على مواقع تابعة لقوات سوريا الديموقراطية «قسد» في شمال شرق سورية.



وتصاعد الصراع في المنطقة بعد نحو أسبوع من وقوع هجوم بقنبلة في أنقرة تبناه حزب العمال الكردستاني «بي كي كي»، وهو ما دفع تركيا إلى التحذير من أن مواقع وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على «قسد» والمتهمتين بالارتباط بالحزب، هي «أهداف مشروعة» لقواتها. وقالت وزارة الدفاع التركية «تم تنفيذ ضربات قوية على أهداف تابعة لإرهابيي (بي كي كي)» والوحدات الكردية في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون وعملية نبع السلام بشمال سورية وأسفرت عن «تحييد» 58 مسلحا في المنطقة. وعادة ما تستخدم أنقرة مصطلح «تحييد» للإشارة إلى القتل.