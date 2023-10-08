



القاهرة - خديجة حمودة



قدم المستشار محمود فوزي الممثل القانوني للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، امس، أوراق الترشح بصفته وكيلا عن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قام بسحب نموذج الترشح وملء البيانات.



وأحضر المستشار محمود فوزي تزكيات أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وتأييدات المواطنين التي تم توثيقها بمكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري، كما قام بتوقيع النماذج الخاصة بالترشح والإقرارات المطلوبة.



وأعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، عن تلقي اللجنة من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أوراق ترشحه والتي قدمها نيابة عنه المستشار محمود فوزي الممثل القانوني.



وسحب المستشار محمود فوزي الممثل القانوني نموذج طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، كما قام بملء الإقرارات المطلوبة والتوقيع عليها وتقديم المستندات المطلوبة من المرشحين، وبلغ إجمالي تزكيات أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي 424 تزكية.



كما تقدم بتأييدات المواطنين له في الشهر العقاري والتي بلغ عددها مليونا و130 ألف تأييد، وتقوم اللجنة باستخدام أجهزة الماسح الضوئي في عملية عد تأييدات المواطنين وكذلك في فحص التزكيات الخاصة بأعضاء مجلس النواب.



وسلم الممثل القانوني للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، والتوقيع على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.