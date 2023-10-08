محمد الجلاهمة



استطاع رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء ضبط متهمين، اعترفا بارتكاب 6 قضايا سرقات في نطاق محافظة الجهراء، كانت جميعها مسجلة ضد مجهول، ومن بين جرائمهم استهداف موقع خاص بالجيش الاميركي، وجار احالة المتهمين الى النيابة بعد التحقيق معهما واعترفاهما بسرقاتهما، على ان يرفق في ملف الاحالة جانب من المسروقات التي ضبطت بحوزة الموقوفين.



وقال مصدر امني لـ «الأنباء» ان ضبط المتهمين جاء عقب تحريات وقضايا سجلت في مناطق سعد العبدالله وتيماء والقشعانية والمطلاع، حيث خلصت التحريات الى تورط المتهمين ليتم استصدار إذن نيابي وتوقيفهما، واعترفا بأن آخر جريمة ارتكباها كانت موقع خاص بالجيش الاميركي.



من جهة أخرى، تمكن رجال مباحث القيروان من ضبط مقيم بصورة غير قانونية مطلوب لحكم بالسجن عامين مع النفاذ، وذلك في كمين محكم بمنطقة تيماء.



وقال مصدر امني ان المحكوم قاوم رجال الامن لدى توقيفه، ولكنهم احكموا السيطرة عليه، وتمت احالته الى السجن المركزي لتنفيذ الحكم.