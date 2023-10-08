بلغت جودة الهواء في بعض أنحاء سنغافورة مستويات غير صحية أمس حين جلبت الرياح دخانا ناجما عن حرائق الغابات الإندونيسية، حسبما قالت وكالة البيئة في سنغافورة.



وأدى موسم الجفاف الطويل إلى زيادة خطر حرائق الغابات في الجزر الرئيسية في إندونيسيا، ما أثار مخاوف من تكرار الحرائق التي تصاعد منها دخان أثر على جودة الهواء في ماليزيا وسنغافورة المجاورتين في السنوات الأخيرة.



وقالت الوكالة الوطنية للبيئة في سنغافورة إن مؤشر معايير التلوث تجاوز المستوى غير الصحي البالغ 100 ليصل إلى 111 في إحدى الضواحي الشرقية و102 في وسط الجزيرة قبل حلول الظهر. وبحسب إرشادات الوكالة الوطنية للبيئة، ينصح السكان «بتقليل المجهود البدني الشاق لفترات طويلة في الخارج» عندما تتراوح مستويات التلوث بين 100 و200.



وتأثرت أيضا ماليزيا، وعزا أحد كبار المسؤولين في مجال البيئة ذلك الأسبوع الماضي إلى حرائق الغابات في إندونيسيا.