عبدالله قنيص



نقلت جثة آسيوي إلى الطب الشرعي إثر وفاته دهسا على طريق الملك فهد عبدالعزيز، فيما اطلق سراح وافد أوروبي على ذمة قضية سجلت بعنوان قتل بالخطأ،. وأظهرت مقاطع لكاميرات مراقبة أن المتوفى تنقل بين المركبات ذهابا وعودة محاولا عبور الطريق السريع على الأقدام حتى جاءت مركبة رباعية بقيادة الأوروبي وقامت بدهسه ليلقى مصرعه على الفور. وكانت عمليات وزارة الداخلية أبلغت في ساعة متقدمة أمس عن حادث دهس ووفاة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وتبين ان المتوفى آسيوي دخل البلاد بسمة زيارة، وبالعودة الى الكاميرات لوحظت تصرفات غير منطقية بمحاولته عبور طريق تبلغ سرعته القصوى 120كم وأقل سرعة 80 كم.



من جهة أخرى، أسفر حادث تصادم شاحنة بجدار أسمنتي على الدائري الخامس أمس الأول عن إصابة وافد كان يقود الشاحنة، وتم نقله للعلاج.