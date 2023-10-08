توفي الرسام البلجيكي سيدني، الذي ألف قصصا تاريخية مع كاتب سيناريو الشرائط المصورة إيف دوفال في مجلة «تان تان» في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، على ما أفادت دار «لو لومبارد» للنشر.



كذلك اشتهر سيدني، واسمه الحقيقي بول رامبو، بسلسلة الشرائط المصورة «جولي، كلير، سيسيل» التي كان ميشال دو بوم (المعروف باسم بوم) يكتب نصها، وتتناول مغامرات ثلاث فتيات صغيرات ينتقلن من الطفولة إلى البلوغ.



وهذه السلسلة المكونة من 24 ألبوما، والتي ولدت في مطلع الثمانينيات، غذت صفحات مجلة «تان تان» التي كان سيدني «أحد أركانها»، بحسب «لو لومبار».



صدرت مجلة «تان تان» الأسبوعية عام 1946، وبلغ توزيعها 240 ألف نسخة في ذروتها خلال السبعينيات، وتوقفت عن الصدور عام 1988.