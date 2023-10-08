يلتقي اليوم الأهلي والإسماعيلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء في إطار الجولة الثالثة، حيث حقق الأهلي الفوز على المصري برباعية دون رد في الجولة الأولى وتأجلت مباراته بالجولة الثانية ضد سيراميكا كليوباترا لارتباطاته الأفريقية، بينما حصد الإسماعيلي 3 نقاط بفوزه على الاتحاد في الجولة الثانية متجاوزا آثار خسارته أمام زد بالجولة الأولى. وفي التوقيت نفسه، يتواجه فريق بيراميدز مع إنبي.



وكانت الجولة قد افتتحت بمباراتي الاتحاد السكندري مع الجونة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وهي النتيجة نفسها التي انتهت بها ثاني المباريات بين فاركو وسيراميكا كليوباترا.



إلى ذلك، ينطلق غدا الإثنين معسكر منتخب مصر المقام بالإمارات خلال فترة التوقف الدولي من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث من المقرر أن يلتقي وديا مع زامبيا والجزائر على ملعب هزاع بن زايد يومي 12 و16 الجاري.



في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميا عن مجموعات وترتيب مواجهات الفرق المشاركة ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في القرعة التي جرت أحداثها بمدينة جوهانسبرغ بجنوب افريقيا، وجاء الأهلي حامل اللقب في المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني، حيث من المقرر أن يبدأ المارد الأحمر مشواره بمواجهة ميدياما في القاهرة أحد يومي 24 و25 نوفمبر ثم يانج أفريكانز في تنزانيا 1 أو 2 ديسمبر ثم شباب بلوزداد في القاهرة 8 أو 9 ديسمبر، ثم يلتقي مجددا شباب بلوزداد في الجزائر 19 ديسمبر، وميدياما في غانا 23 أو 24 فبراير ويختتم مشواره بمواجهة يانج أفريكانز في القاهرة 1 أو 2 مارس.



في المقابل، يفتتح بيراميدز مشواره في المجموعة الأولى على ملعبه بمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم 24 أو 25 نوفمبر المقبل، ثم يحل ضيفا على نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية أحد يومي 1 أو 2 ديسمبر المقبل، كما يخرج لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة أحد يومي 8 أو 9 من نفس الشهر، على ان يعود ويستضيف منافسه الأبرز صن داونز بالقاهرة أحد يومي 18 أو 19 ديسمبر المقبل ثم يخرج لمواجهة مازيمبي في الكونغو يوم 23 أو 24 فبراير بالجولة الخامسة، ويختتم مشواره بمواجهة نواذيبو في الجولة السادسة والأخيرة أحد يومي 1 أو 2 مارس المقبل.



بينما أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية عن وقوع الزمالك في المجموعة الثانية رفقة ساجرادا آسبيرانسا الأنغولي وأكاديمية سوار الغيني ونادى أبو سليم الليبي، حيث سيواجه الأبيض نظيره أبو سليم بالجولة الأولى في القاهرة يوم 26 نوفمبر، ثم يطير إلى غينيا لمواجهة سوار بالجولة الثانية يوم 3 ديسمبر، وفي الجولة الثالثة يلتقي الزمالك مع ساجرادا بالقاهرة يوم 10 ديسمبر، ثم يتواجهان مجددا بأنغولا في الجولة الرابعة يوم 20 من الشهر ذاته، ويعود ليلعب لقاء الإياب مع أبو سليم يوم 25 فبراير المقبل بالجولة الخامسة، ولم يحدد الملعب حتى الآن نظرا لخوض الفريق الليبي المباريات خارج بلاده، على ان يواجه الفارس الأبيض نظيره سوار الغيني بالقاهرة يوم 3 مارس المقبل في الجولة السادسة.



كذلك حل مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى بجوار اتحاد العاصمة الجزائري والهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، ومن المقرر أن يستهل فيوتشر مشواره بمواجهة سوبر سبورت في القاهرة يوم 26 نوفمبر، ثم يحل ضيفا على الهلال بالجولة الثانية وفي الجولة الثالثة يحل ضيفا على اتحاد العاصمة يوم 10 ديسمبر، ثم يستضيفه يوم 20 في الشهر ذاته بالجولة الرابعة ثم يواجه سوبر سبورت يوم 25 فبراير المقبل بالجولة الخامسة، وأخيرا يستضيف الهلال بالقاهرة يوم 3 مارس المقبل.