سجل حامل اللقب الروسي دانييل مدفيديف والمصنف الثاني عالميا الإسباني كارلوس ألكاراز بداية قوية في دورة شنغهاي الصينية لماسترز الألف في التنس، بفوز الأول على التشيلي كريستيان غارين والثاني على الفرنسي غريغوار بارير.



وفاز مدفيديف المصنف الثالث عالميا بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-3 ليبلغ الدور الثالث.



ورغم المجهود الكبير الذي بذله غارين للعودة إلى المباراة في أكثر من مناسبة، كان سرعة الروسي المصنف ثالثا عالميا حاسمة في المباراة.



وقال مدفيديف عقب فوزه: «أمامنا بطولة طويلة، مع الكثير من اللاعبين الأقوياء، بدءا من مباراتي المقبلة، لكن الهدف بالتأكيد هو محاولة الفوز بهذه الكأس الجميلة مرة أخرى».



وكان مدفيديف أحرز لقب عام 2019، لكن البطولة لم تنظم على مدى السنوات الثلاث التالية بسبب جائحة كوفيد-19.



ويحظى مدفيديف بشعبية كبيرة بين المشجعين الصينيين، وقد ظهر هذا الانسجام عندما توقفت المباراة داخل القاعة لفترة وجيزة بعدما عرقلت فراشة باللونين الأحمر والأبيض اللاعب الروسي عن إرساله، فضحك الجمهور وصفق عندما سلم الحشرة التي استقرت على إحدى كراته.



من جهته، سيطر ألكاراز على المجموعة الأولى أمام الفرنسي المصنف 73، وحسمها لصالحه 6-2.



لكن بارير استعاد قوته في المجموعة الثانية، وأرهق ألكاراز بكراته المترامية على طرفي الملعب، لكن الإسباني حافظ على أعصابه وأنهى المجموعة لصالحه بنتيجة 7-5.



وقبيل ذلك بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الدور الثالث أيضا بفوزه السهل على الأسترالي رينكي هيجيكاتا بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-2.



ووصل تسيتسيباس إلى الدور نصف النهائي من الدورة عام 2019.