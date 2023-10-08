قال رئيس جهاز المسؤولية الطبية الشيخ د. سلمان الخليفة إن الجهاز أجرى فعالية تعاون مشتركة مع المجلس الطبي البريطاني بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك لنظم خطط وآليات محلية بأحدث المقاييس العالمية.



وأفاد الخليفة في تصريح لـ«كونا» بأن المجلس الطبي البريطاني أشاد بجهود وأداء الجهاز، وأعرب عن إعجابه وتقديره لآليات ومعايير الجودة بالتحقيقات والتقارير الفنية التي يصدرها.



وأوضح ان الإشادة جاءت في تقرير نشره المجلس على موقعه الإلكتروني في سياق فعالية التعاون المشتركة التي أقيمت مؤخرا في مانشستر بالمملكة المتحدة، مبينا أن التقرير لفت إلى «التوازي الكبير» بين آليات ومعايير ومنهجيات الجهاز ومنهجيات المجلس الخاصة.



وقال إن التقرير خلص إلى أن ذلك التوازي «يظهر توافق القيم والتفاني في تحقيق التميز في مجال الرعاية الصحية ويعكس هدفا مشتركا لدى الجهتين لرفع معايير الخدمات المقدمة».



وأعرب الخليفة عن تقديره للخبرة العميقة والمعرفة الواسعة التي قدمها المجلس الطبي البريطاني في وضع الخطط والآليات الملائمة للسياق المحلي الكويتي وفق أفضل المقاييس والمستويات العالمية.



وشدد على أن هذا التعاون بين الجانبين سيسهم في تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من ممارسات الدول التي لها تجارب ناجحة في هذا المجال.



ولفت الى ان ورش العمل ركزت على تبادل الخبرات وكيفية التعامل مع الشكاوى ضد مزاولي المهن الصحية وخاصة في مجال فحص الحالات واتخاذ القرارات وإعداد التقارير الفنية بمشاركة خبراء من المجلس الطبي البريطاني.



يذكر أن الجهاز هو الجهة المسؤولة في الكويت عن إبداء الرأي الفني في كل الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى والبلاغات والمحاضر والتقارير والقضايا والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة أو المنشآت الصحية وتوقيع العقوبات من خلال اللجان المشكلة.



وتأسس الجهاز عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.



أما المجلس الطبي البريطاني فتأسس عام 1858 وهو هيئة تنظيم ورقابة طبية مشهورة على مستوى العالم ويتمتع بسمعة مرموقة ومقره المملكة المتحدة ويلعب دورا حاسما في منح الرخص للأطباء وتنظيم التعليم الطبي والتحقيق في الشكاوى ضد ممارسي المهن الطبية.