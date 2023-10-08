الوجبات مكونة من لحوم وأجبان ودبس رمان منتهية الصلاحية منذ أغسطس الماضي



عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر، أن مفتشين من إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة أغلقوا مقر ومخزن شركة تجهيزات غذائية بعد أن تم ضبطها تقوم بإعداد وجبات غذائية فاسدة كانت جاهزة ومعدة للاستخدام والعرض والبيع للمطاعم والجمهور.



وأوضحت المصادر أن الوجبات مكونة من لحوم وأجبان بأنواعها ومن دبس الرمان وجميعها فاسدة ومنتهية الصلاحية منذ أغسطس الماضي،



كما أن اللحوم المجمدة كانت مجهوله المنشأ والمصدر، ولا تحمل أي بيانات تجارية وعليها مظاهر عفن ظاهري واضحة وتجهز منها وجبات «كباب» و«تكة» و«ريش» ووجبات غذائية متنوعة غيرها، وبذلك يكون المخالف قد مارس الغش التجاري في اللحوم والأجبان المنتهية الصلاحية.