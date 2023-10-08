

بيروت-عامر زين الدين

حيا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط العملية التي قامت بها حماس في فلسطين، وكتب على صفحته عن الزمن ومسار التاريخ الطبيعي.

وتناول من جهة ثانية الواقع اللبناني، ورأى أن «المطلوب هو الذهاب إلى حوار وطني، وهذه أكثر لحظة مؤاتية، ومن يرفض الحوار يرفض مسار التاريخ ويخرج منه، والحوار يجب أن يكون حول الرئاسة، وحول تنظيم اللجوء السوري، فيكفي حملات التحريض العنصري على السوريين، ولا بد من القيام بالبحث عن حل المشكلة بالتنسيق مع المنظمات الدولية، التي تستطيع أن تعيد النظر بهذا الموضوع، وتعمل على تنظيم المساعدات لإقامة المخيمات للاجئ السوري على الحدود، وفي أماكن معينة أو في مشاعات».

وكشف جنبلاط في تصريحات اعلامية انه بعد كلام نصر الله حول اللاجئين: «اتصلت بوفيق صفا لسؤاله عن ماهية هذا الموقف، فقال لي لقد أسيء فهمه، فسألته كيف أسيء فهمه، هكذا تظهّرون أنفسكم أنكم شركاء في استقدام اللاجئين، بينما يجب العمل على تنظيم الوجود وتفادي تفاقم المشكلة وتفادي حصول إشكالات».

وختم جنبلاط: «آن الأوان أن نخرج من هذه الدوامة ومن أجل لبنان الذهاب للاتفاق على انتخاب رئيس، وأنا من أصحاب نظرية التسوية، بغضّ النظر عن كل التفاصيل التي يشغل اللبنانيون أنفسهم بها.»