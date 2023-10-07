هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت على مستضيفه الشباب في ختام الجولة الـ 4 لدوري زين للدرجة الممتازة، ليرفع "الأبيض" رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق نقطتين فقط.



تبادل الكويت الأفضلية مع الشباب في فترات مختلفة من الشوط الأول، لكن "الأبيض" تمكن من الخروج متقدما بهدفين لهدف، ولعل الشباب ساعد خصمه كثيرا في احراز الهدفين، بعدما عرقل الحارس سعد العنزي مهاجم "العميد" ياسين الخنيسي، ليسجل منها المهاجم التونسي هدف فريقه الأول (15)، وما أن عادل كارلوس النتيجة لمصلحة الشباب (25)، بتسديدة متقنة سكنت الزاوية اليسرى للحارس عبدالرحمن كميل، حتى تدخل مدافع الشباب مامي ساهر ليسجل في شباكه بالخطأ (36)، ليخرج المستضيف متأخرا بهدف.



اختلف الشباب في الشوط الثاني عنه في "الأول"، بعد أن تباعدت خطوطه، وقل مجهود أفضل لاعبيه، براهيم جاي، وكارلوس، وعمر وادي، فيما انتعش الكويت بدخول أحمد الظفيري، ومحمد فريح مطلع الشوط الثاني، ليفرض العميد أفضلية مطلقة على المباراة، ويسجل نجمه محمد دحام ثالث أهدافه (60)، منهيا آمال الشباب بالعودة، فيما تكفل علي حسين بتسجيل الهدف الرابع من تسديدة لا ترد (80)، ليخرج "العميد" بنقاط المباراة كاملة، ومبتعدا في صدارة الترتيب.