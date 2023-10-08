أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين بهجوم حركة حماس إلى 300 قتيل وأكثر من 1590 إصابة بينهم 290 في حالة حرجة.

من جهته، قال الناطق باسم كتائب القسام التابعة لحركة حماس ابو عبيدة ان الكيان الإسرائيلي يواجه أزمة عميقة بعدما شاهد بأس رجالنا.

وأكد المتحدث ان أعداد الأسرى الإسرائيليين أكثر مما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأضعاف مضاعفة وموجودون بكل المحاور في قطاع غزة.

واضاف ابو عبيدة ان عملية طوفان الأقصى مستمرة دفاعا عن الأقصى والأسرى، مؤكدا ان تهديد غزة وشعبها لعبة خاسرة وأسطوانة مشروخة.

وقال إن الجيش الإسرائيلي تساقط كالجراد أمام مقاتلينا.