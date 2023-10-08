شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة جديدة على مناطق متفرقة في مدينة غزة.

وقال الجيش الاسرائيلي ان الطائرات الحربية قصفت 3 مقرات تابعة لحركة حماس في القطاع.

ودعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة، مهددا بتدمير حركة حماس وتحويل قطاع غزة إلى خراب.

وأشار نتنياهو في خطاب مصور بثه نتنياهو، إلى أن إسرائيل تستعد لحرب طويلة الأمد على قطاع غزة، وحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن "سلامة الأسرى" الإسرائيليين، مؤكدا أن إسرائيل ستحاسب أي شخص يلحق بهم الأذى.

وقال: "هذه الحرب ستستغرق وقتا، وستكون صعبة وسنواجه أياما عصيبة لكننا سننتصر"، لافتا إلى أن إسرائيل لم تشهد حدثا مماثلا من قبل.

وأضاف: "هذا يوم صعب جدا وحماس تريد قتلنا جم…