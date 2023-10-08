أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف مدفعية على جنوب لبنان اليوم الأحد، بعدما استهدفت جماعة حزب الله اللبنانية ثلاثة مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا المتنازع عليها.

وقالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها أطلقت هجوما بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية على ثلاثة مواقع في مزارع شبعا "تضامنا" مع الشعب الفلسطيني.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إنه شن هجوما بالقذائف المدفعية على منطقة في لبنان أطلقت منها قذائف مورتر عبر الحدود.

وأضاف أن المدفعية "تقصف حاليا المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها".

وقال إن إحدى طائراته المسيرة قصفت موقعا تابعا لحزب الله في منطقة جبل روس في مزارع شبعا.