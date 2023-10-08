أحرز منتخب الكويت للكاراتيه اليوم الأحد، الميدالية البرونزية ضمن منافسات (كاتا) للفرق باليوم الاخير لدورة الألعاب الآسيوية الـ19 المتواصلة في مدينة هانغتشو الصينية لترتفع حصيلة الكويت بالدورة بمجمل الالعاب الى 11 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وأربع فضيات ومثلها من البرونزيات.

وقال المدير الفني لمنتخب الكويت للعبة جابر حماد في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب الفوز ان أبطال منتخبنا الوطني للعبة محمد الموسوي وسلمان الموسوي ومحمد حسين تمكنوا من تقديم مستوى مميز في هذه المسابقة الاستعراضية الجماعية قبل ان تتوقف مسيرتهم عند الدور نصف النهائي.

وأضاف الحماد أن منتخب الكويت تقاسم المركز الثالث مع منتخب العراق خلف منتخبي اليابان صاحب الذهبية ومكاو الذي نال الفضية ليواصل لاعبو (أزرق الكاراتيه) تألقهم اللافت في البطولة اذ أحرزوا بمفردهم أربع ميداليات متنوعة (ذهبية وفضية وبرونزيتان).

وأشاد بالمستويات الفنية الرائعة للاعبي المنتخب الكويتي للعبة في الدورة معتبرا ما تحقق من انجازات يشكل دافعا كبيرا لهم لتحقيق المزيد من الانتصارات في الاستحقاقات الرياضية المقبلة.