عبدالكريم العبدالله

في إطار المتابعة الدورية للمشاريع الصحية التنموية، تفقّد وزير الصحة د. أحمد العوضي، مشروع مستشفى الصباح الجديد، وذلك للوقوف على آخر الأعمال الإنشائية.

هذا وقد استمع الوزير إلى شرح مفصل عن نسب إنجاز المشروع والتي بلغت نحو 81٪؜، كما وجهه باستكمال المتطلبات اللازمة لتسريع نسب الإنجاز لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملا.

هذا ويعد المشروع من أحد المشاريع المدرجة بخطة التنمية لتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية، وتوسيع رقعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث يتألف من عدد 3 مبان منفصلة، وتشمل مبنى المستشفى الرئيسي، ومبنى الخدمات المركزي، ومبنى مواقف السيارات، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 512 سريراً، ويضم 73 عيادة خارجية، و 105 سريرا للعناية المركزة، إلى غير ذلك من المرافق والأقسام اللازمة لإدارة وتشغيل المستشفى.