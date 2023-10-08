أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل، نفي مصدر مصري مطلع ما ذكرته تقارير إعلامية نقلتها إحدى الوكالات الأجنبية وعدد من القنوات عن مقتل 6 إسرائيليين في سيناء.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن 6 اسرائيليين قتلوا في سيناء برصاص شرطي مصري.

بدورها ، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن سائحين إسرائيليين ومرشدهما المصري قتلوا اليوم الأحد، في مدينة الإسكندرية المصرية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال مصدران أمنيان مصريان طلبا عدم ذكر اسميهما، إن شرطيا قيل إنه مُطلق الرصاص في منطقة السواري محتجز لدى السلطات.

كما أصيب مصري آخر في إطلاق النار وهو الهجوم الأول من نوعه على إسرائيليين في مصر في عقود.

ووقع إطلاق النار بعد يوم من شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لهجوم مباغت على الكيان الصهيوني التي توعدت بدروها "بانتقام شديد". وقتل المئات من الإسرائيليين والفلسطينيين منذ أمس السبت.