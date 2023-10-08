بشرى شعبان



أعلن مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون أحمد العنزي إطلاق حملة إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني.



وقال العنزي إنه بناء على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، وانطلاقا من الأحداث الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية, فإنه جرى التعميم على الجمعيات الخيرية بإطلاق حملة إغاثية عاجلة لفلسطين.



وأضاف العنزي أنه يمكن للجمعيات الخيرية الراغبة في المشاركة بالحملة الحصول على الموافقة المسبقة فور إبداء رغبتها من خلال برنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.