بشرى شعبان

قام مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي بجولة تفقدية صباح أمس بمناسبة بدء فتح ملفات واستقبال طلبات صرف دعم العمالة لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر ومزاولة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المرخص لهم بإدارة عمل محافظة الفروانية بمنطقة الأندلس.



وصرح العتيبي بأن ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1037 لسنة 2023 بإضافة بند جديد إلى المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.

وأضاف أنه تم في اليوم الأول استقبال 107 معاملات فتح ملف بإدارة عمل محافظة الفروانية و80 استفسارا بالقسم الخاص لإدارة صرف المزايا.



وأضاف العتيبي أن المتقدم يجب أن يكون مستوفيا للشروط، وهي: الحصول على رخصة الأنشطة متناهية الصغر أو الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة (وزارة التجارة) والتسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (صاحب عمل).



وتقدم مدير عام الهيئة بالشكر الى جميع العاملين قي القطاعات المختصة على سرعة الإنجاز، متمنيا لأصحاب الأعمال التوفيق والنجاح، مؤكدا أن الهيئة العامة للقوى العاملة تسعى لتسخير كل الجهود لإزالة جميع المعوقات أمامهم.