بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن بالغ سروره بمناسبة النجاح الباهر لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي استضافتها مدينة هانغجو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2023 بكل جدارة واقتدار وبصورة عكست الوجه الحضاري المشرق للبلد الصديق في مختلف الميادين.

وأشاد سموه بما وفرته جمهورية الصين الشعبية الصديقة من استعدادات كبيرة وإمكانيات متميزة وعالية المستوى في تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي على أكمل وجه وما سخرته من جهود حثيثة لتوفير كل المستلزمات والمتطلبات المرافقة لهذه الدورة الكبرى التي حظيت بثناء وإعجاب الجميع في كل أنحاء العالم، متمنيا سموه للرئيس الصيني موفور الصحة والسعادة ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.