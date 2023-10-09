تمكن فريق الزمالك من تحقيق فوزه الأول بالدوري المصري بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز مستحق بهدفين وبـ10 لاعبين على منافسه البنك الأهلي في إطار الجولة الثالثة من عمر المسابقة، ليرتفع رصيد «الأبيض» إلى 5 نقاط في المركز الخامس، فيما استمر رصيد البنك الأهلي بقيادة مدربه القبرصي بابا فاسيليو بلا نقاط في المركز الأخير بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي.



تقدم البنك الأهلي أولا عبر كريم بامبو في الدقيقة (46) التي شهدت طرد حارس الزمالك محمد عواد، فيما تعادل أحمد سيد زيزو في الدقيقة (53) قبل أن يضيف قائد الفريق محمود شيكابالا الهدف القاتل في الدقيقة (90). ورفع زيزو رصيده مع الفريق الأبيض إلى 90 مساهمة هجومية ما بين تسجيله 50 هدفا وصناعة 40 تمريره حاسمة بالدوري.



وعقب اللقاء، صرح المدير الفني الكولومبي أوسوريو بعد اللقاء: «فوزنا مستحق، تهيأت لنا 6 فرص محققة في الشوط الأول، وفي الثاني انتهت الأمور كما أردنا». وأضاف: «أمتلك عرضا من البرازيل لكنني مستمر مع الزمالك حتى نهاية عقدي».



وفي السياق ذاته، رفع فيوتشر بقيادة مديره الفني البرتغالي ريكاردو فيرموسينو رصيده إلى 9 نقاط متصدرا ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، كما واصل المصري البورسعيدي صحوته بتحقيق الفوز الثاني تواليا على حساب مضيفه الداخلية 3-1 على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



من ناحية أخرى، توجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتهنئة لفريق كرة اليد للرجال وجهازه الفني بمناسبة الفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي أقيمت بالكونغو بعد تفوقه علي شبيبة كينشاسا الكونغولي 37-23.



وحقق الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز اللقب الأفريقي للمرة السادسة في تاريخه، ومن المقرر أن يواجه المارد الأحمر غريمه التقليدي الزمالك رسميا في السوبر الافريقي لكرة اليد 2024 والمقرر إقامته في الجزائر بنهاية الموسم.



إلى ذلك، تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة رجال رسميا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 للمرة السادسة في تاريخه بعد احتلاله صدارة التصنيف الأفريقي والمركز السابع في كأس العالم.