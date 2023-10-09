

الدوحة - فريد عبدالباقي



يواصل المنتخب القطري الأول لكرة القدم استعداداته للمشاركة في البطولة الرباعية الودية التي ستقام خلال الفترة من 13 إلى 17 الجاري، بمشاركة منتخبات العراق والأردن وإيران بالإضافة إلى العنابي، وتقام مبارياتها في العاصمة الأردنية (عمان).



وكان كيروش ضم 35 لاعبا للمشاركة في البطولة والتي تعتبر خير إعداد للعنابي للمشاركة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.



وتقام بطولة الأردن الودية الدولية بنظام نصف النهائي الموجه، حيث يلتقي المنتخب القطري مع المنتخب العراقي الجمعة المقبل، فيما يلعب في اليوم ذاته المنتخب الأردني مع نظيره الإيراني، ويلتقي الفائزان في المباراتين الأوليين يوم 17 أكتوبر لتحديد الفائز بلقب البطولة، فيما يلتقي الخاسران في اليوم ذاته، لتحديد المركزين الثالث والرابع، وبالتالي يخوض كل منتخب من المنتخبات الأربعة مباراتين.



إلى ذلك، يرغب الدولي المغربي أشرف بن شرقي في الرحيل عن صفوف الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل الانضمام إلى صفوف الزمالك المصري، لاسيما أنه تعاقد مع النادي القطري لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر قادما من الجزيرة الإماراتي، ليكون بديلا لمواطنه سفيان بوفال الذي تعرض للإصابة مطلع الموسم الجاري.



ويأمل بن شرقي، في توصل إدارة نادي الزمالك لحل جميع مشاكله المتعلقة بوقف القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لحين سداد ديونه لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي والتي تصل إلى مليون و400 ألف دولار، بالإضافة إلى مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونغ والتي تبلغ 270 ألف دولار، ومستحقات الرعاية الخاصة لنادي وادي دجلة المصري للمحترف السنغالي إبراهيما نداي لاعب الزمالك الحالي.



يذكر أن بن شرقي نجح في تسجيل أول أهدافه بقميص الريان في لقاء الوكرة الذي انتهى بخسارة الريان 2-3، في الجولة الخامسة من الدوري القطري.



إلى ذلك، قررت إدارة نادي الغرافة التقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد القطري لكرة القدم بشأن قرارات حكم لقاء الريان في كأس Ooredoo خميس المري، والتي قال عنها النادي إنها امتداد للعديد من القرارات العكسية التي يصر الحكم على اتخاذها تجاه الغرافة ولاعبيه في معظم المباريات التي يكون الغرافة طرفا فيها.



من ناحية أخرى، استضاف سبيتار، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي، ورشة عمل لأطباء المنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2023، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين، حيث قدمت الورشة حزمة متنوعة من التدريبات القيمة لـ 24 طبيب فريق.



ونظم الاتحاد الآسيوي بالتعاون مع اللجنة المنظمة المحلية ومستشفى سبيتار ورشة العمل، التي شملت مجموعة متنوعة من المواضيع المهمة والمتعلقة بالتغطية الطبية للأحداث الرياضية، شارك من خلالها الخبراء مع أطباء الفرق أحدث علوم الطب الرياضي والتقنيات المستخدمة لضمان صحة ورفاهية رياضييهم.