فقد الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثا عالميا لقبه بطلا لدورة شنغهاي الصينية لماسترز الألف نقطة في التنس بخروجه المبكر من الدور الثالث إثر خسارته المفاجئة أمام الأميركي سيباستيالن كوردا 6-7 (6-8) و2-6 الأحد في ساعة و28 دقيقة.



وفرض التعادل نفسه في المجموعة الأولى حتى الشوط الثاني عشر، واستمر في الشوط الفارق حتى النقطة الثانية عشرة 6-6 قبل أن يكسب الأميركي المصنف 26 في الدورة نقطتين متتاليتين ويحسمه في صالحه 8-6.



وانهار الروسي المصنف ثانيا في الدورة في المجموعة الثانية وخسر إرساله في الشوطين الثاني والثامن وبالتالي المجموعة 2-6.



وقال كوردا البالغ من العمر 23 عاما: «أشعر بأنني رائع، لقد لعبت مباراة مذهلة»، شاكرا الجمهور على حماسه.



وأضاف نجل النجم التشيكي السابق بيتر كوردا: «لقد لعبنا شوطا فاصلا جيدا حقا، كما تعلمون، أنا سعيد لكوني نجحت في حسمه!».



وهو الفوز الثاني لكوردا على مدفيديف في 3 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، والثاني هذا العام بعدما تغلب عليه في دور الـ 32 لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.



وكان مدفيديف توج بلقب النسخة الأخيرة لدورة شنغهاي عام 2019 بتغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف الذي ودع النسخة الحالية من الدور الثاني الجمعة.



وألغيت النسخ الثلاث الأخيرة للدورة الصينية بسبب فيروس كوفيد-19.



ولحق النرويجي كاسبر رود المصنف تاسعا بكوردا الى ثمن النهائي بفوزه على الأميركي الآخر كريستوفر يوبانكس 6-4 و6-2.



كما بلغ الپولندي هوربرت هوركاتش السادس عشر الدور الرابع بتغلبه على التايواني يو هسيو هسو 6-4 و6-4.



وتأهل الروسي الآخر أندري روبليف السابع عالميا إلى الدور الثالث بعد فوزه على الفرنسي كونتان هاليس 6-4 و7-5.