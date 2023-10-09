حديثو التخرج يُبتعثون لدورات بعد اجتيازهم الفحوصات والمقابلات

7 طائرات تجوب سماء الكويت على مدار الساعة ونطمح للتوسع في مقرنا غرب المطار



أجرى الحوار: أحمد خميس

كشف مدير إدارة جناح طيران الشرطة التابعة لقطاع العمليات بوزارة الداخلية العميد طيار سالم الشهاب عن أن جناح الطيران في وزارة الداخلية يعمل فيه 3 أسراب طيران و34 طيارا و17 منقذا يمارسون مهامهم اليومية على متن 7 طائرات من 3 طرازات مختلفة، مؤكدا أن منتسبي الإدارة يتواجدون أينما وجد الخطر سواء للمواجهة أو البحث والإنقاذ. وأضاف العميد شهاب، خلال مرافقته لـ «الأنباء» في جولة بالطيران العمودي في سماء الكويت امتدت لنحو الساعة، أن جناح طيران الشرطة سجل نحو 10 آلاف ساعة طيران منذ تأسيسه حتى الآن، كما قام بما يفوق 200 عملية إنقاذ، إلى جانب المشاركة والقيام بمهام تتعلق بمراقبة المياه الإقليمية والتنسيق الدوري في هذا الخصوص مع كل من الإدارة العامة لخفر السواحل وإدارة مكافحة المخدرات في حال رصد محاولات التهريب. وأكد أن هناك طموحا للتوسع في زيادة عدد طائرات «الداخلية» خلال السنوات المقبلة، كما ان هناك خطة للتوسع وعمل قاعدة جديدة لطيران الشرطة غرب مطار الكويت.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

كيف بدأ جناح طيران الشرطة مهامه داخل البلاد؟



٭ نشأت إدارة جناح طيران الشرطة سنة 1991 لهدف مراقبة حدود الكويت وخاصة المناطق منزوعة السلاح بالتعاون مع وزارة الدفاع. وفي عام 1999، تم توقيع عقد مع شركة يوروكبتر لبناء وتوريد طائرتين مملوكتين لوزارة الداخلية مع تدريب وتأهيل عدد 8 طيارين و4 مهندسين و10 فنيين لتكون هي النواة الأساسية لما هي عليه الإدارة في الوقت الحالي.



ما الإطار العام لعمل جناح طيران الشرطة؟



٭ تعتبر إدارة جناح طيران الشرطة إدارة مساندة لجميع قطاعات وزارة الداخلية وكذلك جميع وزارات ومؤسسات الدولة حيث تعمل الإدارة بنظام (24) ساعة (7) أيام.



ما أبرز المهام اليومية التي يقوم بها الجناح؟



٭ من أبرز مهام الإدارة اليومية عمل دوريات جوية خلال فترة دخول وخروج الموظفين بالتعاون مع الإدارة العام للمرور، وذلك لتسهيل حركة السير والتخفيف من الازدحامات المرورية.



كم يبلغ عدد كوادر جناح طيران الشرطة من طيارين وفنيين؟



أ- 34 ينقسمون إلى (3) أسراب:



٭ 11 طيارا بين كابتن ومساعد كابتن ومدرب على طائرة H225.



٭ 15 طيارا بين كابتن ومساعد كابتن ومدرب على طائرة AS365N3+.



٭ 8 طيارين بين كابتن ومساعد كابتن ومدرب على طائرة EC-135.



٭ 17 منقذا (ركب طائر).



٭ 16 مهندسا فنيا.



كم يبلغ عدد طائرات إدارة جناح طيران الشرطة في الكويت؟



٭ 7 طائرات، ونطمح للزيادة كي نخدم الوطن بأقصى طاقة وإمكانات.



ما طراز طائرات جناح طيران الشرطة وما الذي يميزها؟



٭ يوجد في إدارة جناح طيران الشرطة 3 أنوع من الطائرات:



- H225 وهي طائرة كبيرة الحجم ولها القدرة على نقل عدد كبير من القوات الأرضية وكبار الشخصيات.



- دولفين AS365N3+ وهي طائرة متوسطة الحجم تتميز بعمليات البحث والإنقاذ.



- EC-135 وهي طائرة صغيرة الحجم تتميز بالخفة وعمل الدوريات والمسح الجوي.



هل تم تأهيل طياري الشرطة على هذا النوع من الطائرات، وكيف تم تأهيلهم؟



٭ نعم، تم تأهيل الطيارين على أنواع الطائرات بحيث يكون على كل نوع من الطائرات عدد معين من الطيارين مؤهلين بكورسات تدريبية من المصنع المصنع للطائرات، ونحن نهتم بذلك كوزارة.



ما المهام الرئيسية التي يقوم بها جناح طيران الشرطة، وما المهام الأخرى التي قد تتم الاستعانة بهم فيها؟



٭ المهام الرئيسية لإدارة جناح طيران الشرطة هي إسناد كل قطاعات وزارة الداخلية من خلال دوريات جوية أو عمليات بحث وإنقاذ بحري أو بري وحماية المواكب وغيرها من مهام، وكذلك الإدارة جاهزة بشكل تام للتعاون مع وزارات الدولة ومؤسساتها على سبيل المثال الهيئة العامة للبيئة وعمل رحلات جوية للكشف عن بعض الأماكن.



كم بلغ عدد ساعات طيران جناح الشرطة منذ تأسيسها حتى الآن؟



٭ بلغت بإشراف العديد من القياديين والضباط السابقين 10 آلاف ساعة تقريبا.



كم عملية إنقاذ أو تدخل قام بها جناح طيران الشرطة منذ تأسيسه؟



٭ يفوق 200 عملية إنقاذ تقريبا بالتعاون مع جميع قطاعات وزارة الداخلية مثل خفر السواحل والقوات الخاصة وغيرها من القطاعات، فمهام الإدارة كثيرة وليست بالسهلة.



ما دوركم في عمليات ضبط مهربي المخدرات عبر البحر؟



٭ التنسيق مع خفر السواحل ومباحث المخدرات وعمل دوريات جوية ومراقبة المياه الإقليمية وفق خطة يتم الاتفاق عليها.



هل تشاركون في مهام مراقبة الحدود البحرية والبرية للكويت؟



٭ نعم تشارك الإدارة في مراقبة الحدود البرية والبحرية بشكل يومي ومن دون كلل او ملل ونقوم بتسهيل الصعوبات وتذليلها بعد دراسة المشكلة وأسبابها.



هل هناك خطط لزيادة عدد طائرات جناح طيران الشرطة؟



٭ نعم نطمح للتوسع لزيادة عدد الطائرات خلال السنوات المقبلة، حيث إن عالم الطيران لا يتوقف عن التطور.



كيف تتم عمليات صيانة الطائرات الخاصة بكم؟



٭ من خلال التعاقد مع شركة متخصصة ومعتمدة عالميا لعمل الصيانة لهذه الأنواع من الطائرات بالإضافة إلى الكوادر المحلية من المهندسين والفنيين.



ما الخطط المستقبلية لجناح طيران الشرطة؟



٭ هناك خطة للتوسع وعمل قاعدة جديدة غرب مطار الكويت الدولي، وأيضا لدينا دراسات عن كيفية تطوير هذه الإدارة المهمة التي تعتبر عصبا مهما للوزارة وعملها بالرغم من حداثتها.



كيف يمكن للمواطنين الراغبين في الالتحاق بصفوفكم الوصول إلى هذا الأمر؟



٭ يتم اختيار ضباط حديثي التخرج وابتعاثهم بدورة الطيران بعد اجتيازهم الفحوصات الطبية والنظرية والمقابلات الشخصية بصورة دقيقة من دون أي تدخل من غير المختص.



لماذا لم تتم الاستعانة بالعنصر النسائي، وهل هناك خطة؟



٭ تمت الاستعانة بالعنصر النسائي ودخلت المرأة الخدمة في إدارة جناح طيران الشرطة وأولهن رقيب أول جنان الجمعة و«الأنباء» أول من نشرت عنها وهناك خطة لزيادة أعدادهن في المستقبل.



من الجولة



* شكر خاص من جريدة «الأنباء» إلى جميع إدارة جناح الطيران على حسن الاستقبال وتسهيل مهمة الزميل والمصور وخصوصا العقيد طيار عبدالعزيز البلوشي وعقيد طيار عبدالعزيز العجمي.



* نظراً لوجود سُحب خلال جولة «الأنباء» بالطيران العمودي قام العميد سالم الشهاب بالنزول قليلاً والابتعاد عن السحب حتى يتمكن الزميل محمد هاشم (مصور «الأنباء») من التقاط صور من سماء الكويت.



* رصدت الجولة معظم طرقات الكويت وبها انسيابية ملحوظة فيما أكد العميد الشهاب أن هناك ارتباطا مباشرا بين الطيران العمودي وغرفة عمليات المرور لإبلاغهم بأي طرقات بها ازدحامات، وذلك للتعامل معها بصورة سريعة.



* استمرت جولة «الأنباء» في سماء الكويت نحو الساعة وتم الانتقال من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال مرورا بالكويت المدينة وضواحيها.



* رافق «الأنباء» في جولتها إلى جانب العميد الشهاب كل من العميد طيار أسامة الصفار ووكيل عريف علي خالد الملا.





