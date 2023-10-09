القاهرة - هالة عمران



كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تسليم كشوف المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للسنة الأولى، إلى المديريات التعليمية اليوم، تمهيدا للتعاقد معهم من خلال المديريات التعليمية، موضحة أن الكشوف التي سيتم تسليمها للمديريات نهائية، ومن لم يحالفه الحظ سيسمح له بتقديم التماس داخل المديريات التعليمية التابع لها محل إقامته.



ووقع د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين «مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى»، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم وتسلمهم العمل منتصف الأسبوع الجاري وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.



وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن د.رضا حجازي أكد أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات ستتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.