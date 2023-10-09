بيروت ـ أحمد منصور



أشار ممثل حركة حماس في لبنان د.أحمد عبدالهادي ان عملية غزة هي فعل إستراتيجي مدروس محضر له منذ فترة طويلة على طريق مشروع تحرير فلسطين، لافتا إلى ان هذه العملية تمت المناورة عليها من قبل كتائب الشهيد عز الدين القسام وفصائل المقاومة في غرفة العمليات المشتركة، في الركن الشديد 1و2 و3 و4، والعدو الصهيوني نائم وغارق في أزماته الداخلية.



وقال عبدالهادي، في احتفال بالمناسبة في بلدة سبلين في قضاء الشوف، «ان المقاومة في غزة كانت تعد العدة منذ فترة طويلة، وهذا ما فسر محدودية العمليات والحروب التي تمت مؤخرا، وهي عملية معقدة، وقد أذهلت العدو، حيث تدخلت فيها قطع بحرية وجوية وبرية، ونظم اتصالات واستخبارات وشيء آخر غير معلوم، وحضر لها بعناية، وجهز لها في ليل كان العدو ينام في سباته، إنها مسمار غليظ في نعش موت إسرائيل».



واعتبر عبدالهادي انها صدمة تاريخية لم تحدث منذ احتلال فلسطين، مؤكدا ان المقاومة الفلسطينية ستؤلمهم أكثر، وقال «اليوم غير البارحة، المقاومة تختلف والكيان يختلف، ولذلك المعادلات التي تفرضها المقاومة، هي التي ستحكم الصراع مع الكيان الصهيوني، اليوم ليس الحديث عن مفاوضات وما شابه ذلك، الميدان الآن هو الذي يتكلم، فالعمليات العسكرية مستمرة، والقصف لمناطقنا المحتلة بما فيها تل أبيب والمطارات ومناطق استراتيجية مستمرة، نحن نريد تبييض كل السجون الصهيونية من كل أسرانا وأسيراتنا البواسل.. ونريد تحرير أجزاء من أرضنا والبقاء فيها تمهيدا لتحرير الأرض كلها، وطرد الاحتلال الغاصب».