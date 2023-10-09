عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر قطاعات الوزارة واداراتها المختلفة لتحديد احتياجاتها من الوظائف غير الهيئات التعليمية.



وقال الجويسر في تعميم تلقت «الأنباء» نسخة منه «نظرا لقيام قسم الميزانية بمراقبة الميزانية بإدارة الموارد البشرية بإعداد حاجة الوزارة من الوظائف للعام 2024، 2025م، يرجى تعبئة النموذج المرفق بتقدير حاجتكم الفعلية من الوظائف (غير وظائف الهيئة التعليمية) (كويتي ـ غير كويتي) (ذكور ـ إناث)، للعام المالي 2024، 2025م، وبيان المشغول الفعلي لكافة الوظائف الموجودة لديكم وتزويد قسم ميزانية الوظائف بإدارة الموارد البشرية بأصل النموذج بعد اعتماده من قبلكم. آملين أن يصلنا ردكم بالسرعة الممكنة حتى يتسنى لنا دراستها وعرضها على الجهات المختصة في الوقت المناسب. مع ضرورة الالتزام بنموذج الجدول المرفق حيث انه لن يتم اعتماد أي جدول آخر».