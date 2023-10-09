حنان عبد المعبود



أكدت عضو مجلس إدارة حملة «كان» مسؤولة حملة التوعية بسرطان الثدي تحت شعار«صحتك راس مالك» د.حصة الشاهين أن سرطان الثدي يحتل المركز الأول في نسب الإصابة بالسرطان بين السيدات في الكويت، مبينة أن التشخيص المبكر يرفع نسب الشفاء الى 90%.



وقالت الشاهين في تصريح صحافي على هامش أنشطة تنظمها الحملة مواكبة للاحتفال بشهر التوعية لسرطان الثدي «ان الاهتمام بالجانب النفسي لمرضى السرطان من الأولويات التي تركز عليها حملة «كان» لأهمية هذا الجانب بدعم صحة المريض مما يشجعه على تقبل العلاج والشفاء».



وأشارت إلى أن حملة «كان» قامت بدعم من الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية وحضور أمين سر - عضو مجلس إدارة الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية د.منى القطان بعمل مبادرة «مرسم الدعم الإيجابي لدعم المصابين بالسرطان» بمجمع بروميناد للتوعية بسرطان الثدي ولدعم أطفال مرضى السرطان، حيث شاركت الجمعية بالتنظيم لهذه الفعالية، بمشاركة من الفريق التطوعي لحملة «كان».



وأضافت الشاهين: ركزنا في هذه المبادرة على ضرورة تناول الغذاء الصحي الذي يقلل من فرص الإصابة بالسرطان. وخلال المرسم وجهت طالبات مدرسة أم عطية الأنصارية الابتدائية بنات رسالة لأمهاتهن برسم الورود والريبون الوردي لتذكيرهن بأهمية الحفاظ على صحتهن. وفي الختام تم أخذ جولة بالمعرض الذي اقامته مستشفى عالية الشريك الطبي لحملة «كان»، وتم توزيع الريبونات الوردية تضامنا مع السيدات والتنويه ودق ناقوس الخطر من سرطان الثدي.