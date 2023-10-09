يشارك رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية ورئيس كلية الجلد في معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) د.محمد العتيبي بالمؤتمر السنوي الثاني والثلاثين للأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية الذي يعقد في مدينة برلين خلال الفترة من 11-14 الشهر الجاري.



وذكر د.العتيبي في تصريح صحافي، أن المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 12 ألف اختصاصي واستشاري في الأمراض الجلدية من مختلف دول العالم سيناقش أوراق عمل طبية حول ما هو الجديد في علاج الأمراض الجلدية خاصة مرض الصدفية والاكزيما البنيوية والبهاق والارتيكاريا، مشيرا إلى أنه سيقدم خلال المؤتمر 470 محاضرة موزعة على مختلف مجالات البحوث في الأمراض الجلدية والليزر والتجميل، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل.