بحث رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد مع عضو مجلس الدولة الفرنسي المستشار تيموتيه باريس سبل تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الإدارة والمجلس الفرنسي. وأوضحت إدارة الفتوى والتشريع في بيان صحافي، أن الاجتماع ركز على بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين في مجالات تبادل المعلومات والوثائق المتخصصة وتبادل الخبرات الفنية في القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالقانون العام والفقه الإداري وتنظيم الدراسات بين المختصين من الجانبين وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل.



وقد حضر الاجتماع ملحق العلاقات الثقافية في سفارة الجمهورية الفرنسية لدى الكويت كريستيل شاجيس.