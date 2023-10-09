استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، في مكتبه أمس، وفدا من ممثلي عدد من جمعيات النفع العام.



وضم الوفد كلا من رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا، ورئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين الكويتية عبدالله الرضوان، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين الكويتية د.محمد الفيلي، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الوطنية لحماية الطفل د.سهام الفريح.



كما ضم الوفد رئيسة مجلس إدارة الرابطة الوطنية لأمن المعلومات د.صفاء زمان، ورئيسة مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال التنموية غدير الجمعة، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين د.فاطمة الثالب، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية د.صالح العنزي، ورئيس مجلس إدارة رابطة الأدباء حميدي المطيري.



من جانب آخر، استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، في مكتبه امس، سفير الكويت لدى جمهورية تنزانيا المتحدة مبارك محمد السهيجان.