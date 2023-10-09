ما مدة بقاء النيكوتين في الجسم وكيف يمكن التخلص منه بسرعة؟



تختلف فترة التخلص من النيكوتين في الجسم من شخص لآخر، فهناك من يحتاج أياما معدودة، وهناك من يلزمه وقت أطول بكثير لتحقيق هذا الهدف. وهناك مجموعة من الاختبارات الطبية، أبرزها اختبارات البول واللعاب، للكشف عن نسبة النيكوتين المتبقية في الجسم لمدة تصل إلى 5 أيام بعد آخر مرة تم فيها التدخين. لكن هناك سؤالا مهما يمكن أن يطرحه كل شخص مهتم بالإقلاع عن التدخين بشكل كامل، وهو: ما متوسط مدة بقاء النيكوتين في الجسم بعد الإقلاع عن التدخين؟ إليك ما يقوله العلم حول هذا الموضوع.



بناء على العينة الخاضعة للاختبار، يمكن الكشف عما إذا كان جسم الشخص المقلع عن التدخين يحتوي على النيكوتين خلال مدة تصل إلى:



- من يومين إلى 5 أيام مع اختبار البول.



- 5 أيام مع اختبار اللعاب.



- من 10 إلى 12 يوما مع تحليل الدم.



- 3 أشهر مع إجراء اختبار للشعر، وقد تبقى آثار النيكوتين في الشعر لمدة تصل إلى 12 شهرا للمدخنين منذ فترة طويلة.



هناك بعض الأشخاص يتمكنون من طرد النيكوتين من أجسامهم على نحو أسرع من غيرهم، وذلك بفضل درجة إنتاج أجسامهم إنزيم «CYP2A6» القادر على تكسير النيكوتين في الجسم، إذ يزداد نشاط هذا الإنزيم طبيعيا لدى بعض الأشخاص، وهو ما ينجم عنه زيادة الرغبة في التدخين.



تشير بعض الدراسات أيضا إلى أن اختلافات المجموعات العرقية لها دور كذلك، إذ إن بعضها قادرة على طرد النيكوتين من أجسامها على نحو أسرع من غيرها. وحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن أجسام أصحاب البشرة السوداء قد تستقلب النيكوتين على نحو أبطأ قليلا من أصحاب البشرة البيضاء.



وعند الحاجة إلى إجراء اختبار النيكوتين لن يحدث أي فرق، سواء أكنت تستخدم السجائر الإلكترونية أو تدخن سجائر التبغ العادية، إذ سيكشف الاختبار الطبي عن وجود النيكوتين، بغض النظر عن كيفية دخوله إلى جسمك.



وكلما توقفت عن استخدام منتجات النيكوتين بشكل أسرع استطعت تنظيف جسمك من النيكوتين بشكل أسرع، وفي هذه الأثناء ثمة أشياء يمكنك فعلها لتسريع حدوث ذلك وهي كالتالي:



- اتباع نظام غذائي صحي غني بمضادات الأكسدة لزيادة التمثيل الغذائي لديك، وهو ما يساعد على التخلص من النيكوتين في وقت أسرع.



- ممارسة التمارين الرياضية لزيادة معدل التمثيل الغذائي.



- شرب المزيد من الماء لطرد النيكوتين من جسمك بشكل أسرع من خلال البول.



عن «عربي بوست»