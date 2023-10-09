باهي أحمد



كشفت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) عن قيام الهيئة بتقديم 3 خدمات عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) تخص طلب إفراج جمركي ـ استيراد وطلب إفراج جمركي استيراد (مؤقت)، طلب إفراج جمركي ـ تصدير، وطلب إفراج جمركي ـ تصدير (مؤقت). وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنها قامت بإضافة خدمات الطيف الترددي ومنها: إصدار تصريح الخدمات الراديوية البحرية وإصدار تصريح الخدمات الراديوية لهواة اللاسلكي والإفراج عن أجهزة اتصالات، لافتة إلى أن هناك خدمة أخرى بات تطبيقها أسهل كطلب رفع الحجب أو الحجب عن محتوى إلكتروني، وهي متاحة ضمن خدمات الأفراد في تطبيق «سهل». ولفتت إلى أن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب أي محتوى إلكتروني يتعارض مع المصلحة العامة بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، أو حقوق الملكية الفكرية والنشر، أو انتهاك حرية الأطفال، أو مخالفة قوانين الكويت ومبادئ الدين الإسلامي، أو برمجيات خبيثة ومحتويات غير ملائمة.