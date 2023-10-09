كشفت بيانات رسمية، أن إجمالي صادرات 4 دول عربية (السعودية، العراق، لبيبا، الكويت) من النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأميركية بلغ 23.279 مليون برميل في أغسطس 2023، بقيمة بلغت 1.877 مليار دولار.



وبحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، فإن صادرات الكويت إلى أميركا شهدت نموا بنحو 120%، خلال شهر أغسطس الماضي، إذ بلغت 149.5 مليون دولار مقارنة بصادرات بلغت قيمتها 67.9 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي.



ووفقا للبيانات فإن صادرات النفط بالكويت إلى أميركا احتلت المرتبة الرابعة بـ1.623 مليون برميل خلال أغسطس، مقارنة بـ819 ألف برميل في شهر يوليو.



وتصدرت السعودية قائمة الدول الأربع من حيث أعلى الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتها النفطية 990.024 مليون دولار، بكميات بنحو 11.688 مليون برميل، بينما صدرت خلال يوليو 946.11 مليون دولار، بكمية 12.16 مليون برميل.



واحتلت العراق المرتبة الثانية بصادرات نفط بلغت كميتها 7.969 ملايين برميل، وبقيمة نحو 573.881 مليون دولار، فيما بلغ قيمة صادرات يوليو من العام الحالي نحو 424.97 مليون دولار، بكمية بلغت 5.992 ملايين برميل.



وجاءت صادرات النفط الليبي لأميركا بالمرتبة الثالثة بنحو 2 مليون برميل، بقيمة 163.684 مليون دولار، قياسا على 608 آلاف برميل بقيمة 53.188 مليون دولار في يوليو.



وأوضحت البيانات أن واردات النفط إلى الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس بلغت نحو 211.865 مليون برميل بقيمة 15.443 مليار دولار، قياسا على 193.06 مليون برميل بقيمة 13.16 مليار دولار.