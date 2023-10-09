أسامة أبوالسعود



نظّم معهد الكويت للدراسات القضائيـــــــة والقانونية ندوة قانونية بعنوان «إجراءات التحقيق الابتدائي في إطار جمع الأدلة المتعلقة بالجريمة وتتبع الأموال» بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في مالطا.



وقال مدير المعهد المستشار هاني الحمدان، في كلمة له خلال الندوة، إن أهمية الندوة تأتي مع تصاعد الجريمة المنظمة العابرة للدول والقارات وجرائم غسيل الأموال وتشعب وسائل إخفاء مصادر الأموال وتتبعها وتطور منظومات الذكاء الاصطناعي وعملاتها المشفرة واستغلالها بمثل هذه الجرائم.



وأضاف الحمدان أن هذا النوع من الجرائم يستلزم التعرف على التشريع الوطني في هذا الشأن والتجارب المقارنة لاسيما أن متابعتها تتطلب تعاونا دوليا، مشيدا بالعلاقة المثمرة مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في مالطا.



وأوضح أن معهد الكويت للدراسات القضائية يولي أهمية خاصة لصقل خبرات أعضاء السلطة القضائية وتنمية مهاراتهم القانونية والإلمام بكل ما يستجد على الفكر القانوني من ممارسات ومبادئ ونظريات وأحكام واطلاعهم على الثقافات الأخرى ونقل ما يتوافق مع النظام القانوني للدولة.



وأفاد بأنه تم اختيار محاور هذه الندوة بدقة وعناية حتى تجيب عن الإشكاليات الكبرى والمرتبطة بعملية استرداد الأموال والاعتبارات الاستراتيجية في إعداد القضايا وإدارتها وإجراءات التحقيق والمستندات ذات الصلة وصولا إلى مرحلة تأمين الأموال.