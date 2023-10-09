سلّم سفيرنا لدى الاردن حمد المري مساهمة الكويت السنوية لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بمبلغ 2 مليون دولار لتوفير الخدمات الاساسية للاجئين الفلسطينين.



وأكد السفير المري في تصريح لـ«كونا» عقب لقائه مديرة العلاقات الخارجية في (اونروا) تمارا الرفاعي «حرص القيادة الكويتية وموقفها الثابت إزاء نصرة القضية الفلسطينية ودعم اللاجئين الفلسطينيين».



وقال إن «المساعدات الكويتية تهدف إلى دعم الوكالة في مواجهة تحديات اللجوء الذي يعانيه الشعب الفلسطيني ومساعدة المنظمة الأممية على النهوض بمسؤولياتها تجاه اللاجئين».



وأشاد بدور «اونروا» الحيوي في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين من تعليم ورعاية صحية وحماية اجتماعية.



من جانبها، قالت الرفاعي في تصريح مماثل لـ«كونا» إن «هذه المساهمة السنوية تؤكد دعم الكويت الثابت للاجئين الفلسطينيين وللوكالة الاممية ومساعدتها على استمرار تقديم خدماتها لاسيما في مجالي التعليم والصحة».



واضافت أن «الشراكة الممتدة بين الكويت والوكالة تسهم في استقرار (اونروا) وتحقيق الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين في المنطقة».