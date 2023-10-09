قال مدير إدارة الجهاز الفني بقطاع الرقابة وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري إن تجربة الكويت في مجال حماية المستهلك حظيت بإشادة عربية باعتبارها تجربة فريدة من نوعها، مؤكدا الحرص على نقل هذه التجربة للدول العربية. وأكد الأنصاري، في تصريح لـ «كونا» خلال مشاركته في الاجتماع العربي الـ 17 لفريق المختصين بحماية المستهلك، حرص الكويت على التعاون في هذا المجال مع الدول العربية. وذكر ان المشاركة في مثل هذه الاجتماعات توفر فرصة للاطلاع على تجارب الدول وتبادل الخبرات بما يحقق الهدف المرجو. وأضاف أن «الوفود العربية المشاركة في الاجتماع نقلت تجاربها في مجال حماية المستهلك، فيما عرض الوفد الكويتي التجربة الكويتية حول نظام المراقبة الآلي للسلع الأساسية التي تهم المواطن بالكويت».



وأوضح الأنصاري أنه «من خلال نظام المراقبة الآلي نتابع حركة أسعار المواد الغذائية الأساسية في 68 جمعية تعاونية وثماني أسواق كبيرة أسبوعيا وشهريا وذلك عبر إدارة الجهاز الفني» مشددا على ان الإجراءات رادعة لكل من يتلاعب بالأسعار.



وأشار الى نظام المراقبة الآلي الذي يتابع حركة الأسعار بين الأسواق والقوائم المبلغ بها الى الوزارة، مبينا انه في حال وجود اختلاف تبادر فرق التفتيش التابعة للوزارة في كتابة محضر مخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة التجارية.