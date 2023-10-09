أعلن مدير ادارة العلاقات العامة والناطق الرسمي للبلدية محمد المطيري عن اعداد الادارة لخطة عمل تشمل جدولا لتنظيم جولات ميدانية بالتنسيق مع مدراء الافرع ومدراء ادارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية متضمنا مواعيد جولات فرق مفتشي المحال والاعلانات للكشف على تراخيص الاعلانات والتراخيص الصحية للمحال بمختلف أنشطتها التجارية. وقال المطيري ان الجولات ستصاحبها تغطية إعلامية لأعمال الفرق الرقابية ميدانيا لإبرازها تعزيزا لدورهم الرقابي في تطبيق قوانين ولوائح البلدية وذلك لما يوليه وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة من اهتمام كبير لهذا الجانب وأيضا بتوجيهات مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس لدعم دورهم إعلاميا لإبراز الجهود الميدانية والرقابية التي تبذلها فرق بلدية الكويت في جميع افرعها في المحافظات. وكشف عن انطلاق جولات تفتيشية واسعة ستنفذها الفرق الرقابية لادارات التدقيق ومتابعة الخدمات للتفتيش على تراخيص المحال والاعلانات للتأكد من سريان ترخيصها. وبين أن الجولات التفتيشية ستبدأ اليوم الاثنين في محافظة الاحمدي بمنطقة المنقف لتشمل جميع الانشطة والمحال في المنطقة تفعيلا للدور الرقابي.