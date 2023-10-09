عبدالله الراكان



شنت بلدية محافظة العاصمة أول من أمس حملة موسعة على منطقة حولي بدأت من الساعة الرابعة حتى الثامنة مساء، وذلك لرفع السيارات المهملة والشاحنات والمخلفات والأنقاض وتطبيق القانون على المتجاوزين، بقيادة مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق ببلدية حولي فيصل العتيبي ومجموعة من المفتشين وعمال النظافة.



وقال العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» إن الحملة تقوم بها إدارة النظافة بشكل دوري لرفع السيارات المهملة والتفتيش على المحلات ومتابعة أعمال شركات النظافة في المنطقة، مشيرا الى أن الحملة أسفرت عن رفع 17 سيارة مهملة، مؤكدا أن إدارة النظافة ترفع السيارات المهملة بشكل يومي ونقوم بالإجراءات القانونية قبل رفع السيارة من ضمنها توجيه إنذار وبعد 24 ساعة نقوم باتخاذ الإجراءات ومنها ترحيل السيارات لحجز البلدية.



وأضاف: مستمرون في بلدية حولي للحد من انتشار السيارات المهملة وإزالة الأنقاض والمخلفات.



بدوره، أكد المفتش أحمد كمال من إدارة النظافة وإشغالات الطرق ان الحملة أسفرت عن توجيه 74 إنذارا بين محلات وسيارات مهملة بالإضافة الى مخالفة عدد من المحلات ومنها مخالفة استغلال مساحة ونظافة عامة، مشيرا الى رفع اكثر من 17 سيارة مختلفة الأحجام بين شاحنات كبيرة ومتوسطة.



وتابع كمال: دورنا متابعة الشكاوى والاقتراحات من المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن الإدارة حريصة على نظافة المناطق ومتابعة عمل شركات النظافة والمحلات التي تستغل المساحات، داعيا المواطنين والمقيمين الى الالتزام بالقانون والمحافظة على النظافة العامة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.