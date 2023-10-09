عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان مفتشي ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة قاموا بإغلاق 10 محلات في السالمية والجهراء لقيامها بعرض وبيع حقائب وملابس وأحذية واكسسوارات مقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة تخضع للرقابة القانونية، وكان اجمالي المضبوطات 4500 قطعة مقلدة لماركات عالمية.



وأضافت مصادر انه تمت إحالة المحلات الى النيابة التجارية لاستكمال الاجراءات القانونية وتوقيع الجزاءات القانونية بحقهم.



ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة في مكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



ولفتت المصادر الى رفع اسم الكويت من قائمة الدول الاكثر انتهاكا للملكية الفكرية بسبب تشدد ادارة الرقابة التجارية في ضبط من يتاجرون في السلع المقلدة وإحالتهم الي القضاء وحجز وإتلاف السلع المقلدة وذلك لما تلحقه جرائم التقليد والقرصنة من ضرر اقتصادي واجتماعي وما تحيقه من مخاطر بصحة الإنسان وسلامته، مشيرة إلى ان وزارة التجارة والصناعة أكدت في اكثر من مناسبة جديتها في محاسبة الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية غير الملتزمين بالقانون وبالأنظمة المتبعة وتصديها لظاهرة الغش التجاري والتقليد.



وذكرت المصادر ان الوزارة تدعو المستهلكين للإبلاغ عما يشاهدونه في الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات أو أي مواقع مشبوهة تمارس الغش التجاري والتقليد.