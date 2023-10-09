عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تمديد توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الدفعة الثانية عشرة من الضاحية N3 وذلك بمسرح المؤسسة، الساعة 9 صباحا حتى نفاد بطاقات الاحتياط.



وستكون أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ 31/05/2006 وما قبل.



وأنجزت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ممثلة بإدارة خدمة المواطن 27.106 اجراء خلال شهر سبتمبر الماضي منها 269 اجراء تخص الطلبات الإسكانية اضافة الى 310 اجراءات تخص التخصيص و471 اجراء تخص بدل الايجار.



وأظهرت إحصائية صادرة عن المؤسسة أن إدارة خدمة المواطن استقبلت في الشهر ذاته 343 اجراء يخص التوثيق إضافة إلى 362 اجراء يخص التوزيع و75 اجراء للمساكن المؤجرة بالإضافة الى 63 اجراء يخص التحصيل.